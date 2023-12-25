تصريحات فجة بعيدة عن الدبلوماسية..كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة ترد على نورلاند 

أخبارليبيا24

استنكرت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاد في يوم ذكرى الاستقلال الوطني.

واستهجنت الكتلة – في بيان لها – التصريحات الفجة للسـفير الامريكي الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية، والتي تعبر عن غطرسة في التعامل مع المؤسسات السيادية الليبية.

وأكدت الكتلة أن التدخل في الشأن السياسي الليبي بتصريحات خارجـــة عن اللياقة أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأفادت كتلة التوافق الوطني أن هذا التدخل الذي يتعدى على السيادة الليبية لحساب مصالح هذه الدول كان ولازال أهم أسباب الصراع واستمراره إلى اليوم.

وقالت الكتلة :”انكشف زيف ادعاؤكم بتبني مطالب الشعب الليبي وانحيازكم له، وقد ظهر ذلك جليا برفضكم التوافقات التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في أكثر من مناسبة، لأنها كانت بإرادة ليبية خالصة وبعيدا عن حسابات مصالحكم”.

وذكرت الكتلة :”انخراط حكومتكم الكامل في جرائم الحرب والإبادة لآلاف الأطفال والنساء والمدنيين في غزة لايؤهلكم بتاتا للحديــث عــن الديمقراطية والقيم الكونية، لحقوق الإنسان ويفقدكــــــم دوركــــــم كوسيط نزيه في الأزمة الليبية ويضع مصداقيتكم على المحك”.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا دعت أمس الأحد الفاعلين الليبيين الرئيسيين القبول بدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لبدء جولات الحوار.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”نهنئ ليبيا بمناسبة عيد استقلالها ونتقدم بأطيب الأماني الى الشعب الليبي، لقد انبرت ليبيا منذ عقود من الدكتاتورية حاملة بشائر مستقبل مشرق لا يزال ممكنا”.

واستطرد السفارة الأمريكية :”بيد أننا نسجل بكل أسف في هذه المناسبة أنه قد مرت سنتان على تأجيل الانتخابات التي كانت مبرمجة ليوم 24 ديسمبر 2021″.