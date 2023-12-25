تزامنا مع عيد الاستقلال.. إيقاد شعلة بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

25 ديسمبر، 2023 10:02 ص
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أخبار ليبيا 24

أوقد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، مساء أمس الأحد، شعلة (بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي)، حيث تمّ إعلان مطلع شهر يناير المقبل لانطلاق المهرجان الكبير احتفاء بالعاصمة الثقافية العالمية 2023/2024.

وقالت لجنة بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي إن بدء فعاليات المهرجان سيكون يوم السبت 06 يناير 2023.

وجاء إيقاد الشعلة بمقر ضريح شيخ الشهداء عمر المختار تزامنا مع عيد استقلال ليبيا الـ 72.

وكان حفل افتتاح المهرجان قد تأجل تضامنا مع أسر الضحايا والمفقودين والمصابين من جراء الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي؛ حيث كان الموعد المقرر يوم 16 من سبتمبر بالتزامن مع يوم الشهيد الذي يوافق ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

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25 ديسمبر، 2023 10:02 ص
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