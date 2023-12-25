بعد أزمة مشاركته في موسم الرياض.. بيومي فؤاد يكشف عن جنسية الدولة التي حصل عليها

أخبار ليبيا 24 : متابعات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء حصول الفنان المصري بيومي فؤاد على جنسية إحدى الدول.

وأكد بيومي فؤاد في تصريحات صحفية، أن جميع الفيديوهات المتداولة بخصوص المسألة قديمة جدا، حيث أنها منذ 17 شهرا تقريبا، مشيرا إلى أنه حصل على جنسية دولة جزر الكاريبي، وليس جنسية أي دولة أخرى كما أدعى البعض.

وأوضح أن ماقام به أمر طبيعي، حيث سبقه فيه الفنان هاني شاكر، ولم ينشب عن ذلك أي أزمة أو أقاويل على حد تعبيره.

وأكد بيومي أنه يعشق مصر، مشيرا إلى أن حصولة على جنسية دول جزر الكاريبي ليس له أي مشاكل على الإطلاق.

وكانت مواقع إخبارية نشرت قبل أيام أن الفنان بيومي فؤاد، قدم طلبا للحصول على جنسية إحدى الدول، إثر هجوم عنيف تعرض له على خلفية انتقاده لزميله الفنان محمد سلام في السعودية.

ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه بيومي فؤاد للمشاركة في عدد من العروض المسرحية والفنية، وكذلك الأعمال الدرامية التي من المقرر أن تعرض في شهر رمضان المقبل.

وأوضحت مصادر، أن بيومي فؤاد أنهى خلال الفترة الماضية كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة للحصول على جنسية تلك الدولة، وفقا للضوابط والقوانين المنظمة للحصول على هذه الجنسية هناك، خاصة أن جنسية تلك الدولة تمنح وفقًا لضوابط وإجراءات ليست باليسيرة.

وأشارت المصادر أن بيومي فؤاد سيتحفظ بالجنسية المصرية، إلى جانب جنسية تلك الدولة ووفقا للضوابط والإجراءات المنظمة في مصر والتي ينص عليها القانون المصري.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، حالة من الجدل بسبب تصريحات الفنان بيومي فؤاد التي أدلى بها على هامش مشاركتة في إحدى المسرحيات معبرًا عن استيائه من حملات الهجوم التي تعرض لها وزملاؤه المشاركون في موسم الرياض لهذا العام وسط الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة.