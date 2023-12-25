بسبب تكلفة الحرب على غزة.. توصيات بإغلاق 10 وزارات في إسرائيل لتغطية عجز الموازنة

أخبار ليبيا 24 : متابعات

أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسط الحرب الدائرة في غزة.

وحسب تقرير القناة 12 فإن الوزارات التي سيتم إغلاقها هي:

وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية.

وزارة القدس والتقاليد اليهودية.

وزارة الاستخبارات.

وزارة تطوير النقب والجليل.

وزارة التعاون الإقليمي.

وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية.

وزارة الشؤون الاستراتيجية.

وزارة التراث.

وزارة النهوض بوضع المرأة.

ووفقا للتقرير، أوصت وزارة المالية أيضا بخفض أموال الإئتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، زيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الفوائد في صناديق الدراسة المتقدمة.

وإذا لم يكن هناك خيار آخر، فمن الممكن أن توصي وزارة الخزانة برفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية تقريبا، والتي تبلغ حاليا 17%.

وتم إقرار الميزانية التكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتا مقابل 45 صوتا في منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع “حماس” و”حزب الله” منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية والجنوبية.

وقد واجهت الميزانية معارضة لأنها خصصت أيضا تمويلا لبعض المشاريع غير المرتبطة بالمجهود الحربي.