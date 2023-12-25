ا ف ب: 16 شخصا قتلوا في هجوم في نيجيريا

أخبار ليبيا 24

قتل 16 شخصا في هجوم وقع في ولاية بلاتو شمال وسط نيجيريا، حيث تشيع الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الأحد، نقلا عن الجيش النيجيري.

وقالت، وكالة فرانس برس، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الهجوم وقع في قرية موشو.

وتعد بلاتو واحدة من عدة ولايات نائية تتميز بالتنوع العرقي والديني والمعروفة باسم الحزام الأوسط في نيجيريا، حيث أودى الصراع الطائفي بحياة المئات في السنوات الأخيرة.

وفي مايو، أدت المعارك بين المزارعين والرعاة في ولاية بلاتو إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وغالبا ما يتم تصوير أعمال العنف على أنها صراع عرقي ديني بين الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين بشكل رئيسي. لكن تغير المناخ وتوسيع الزراعة من العوامل الرئيسية أيضًا.