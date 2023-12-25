المحكمة العليا الإسرائيلية تعلن موعد استئناف محاكمة نتنياهو

كشفت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين أن محاكمة نتنياهو، بتهم الفساد سيكون في فبراير 2024، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، يأتي هذا في وقت تتهم فيه قيادات سياسية في الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة إطالة أمد العدوان الإسرائيلي على غزة لتأجيل محاكمته.

الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن المحكمة قولها: “إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ستستأنف اعتباراً من فبراير/شباط”.

كما أضافت: “من المقرر أن تنعقد المحكمة أربعة أيام بالأسبوع لجلسات الاستماع في قضية رئيس الوزراء”.

وبعد توقف استمر شهرين، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، النظر في الاتهامات ضد نتنياهو.

إذ يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

أولى جلسات محاكمة نتنياهو انعقدت في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهوراً طويلة.