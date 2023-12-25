الكبير يناقش اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 لمصرف ليبيا المركز 

25 ديسمبر، 2023 4:12 م
0 0

أخبارليبيا24 

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الإثنين، اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 لمصرف ليبيا المركزي. 

وأكد مكتب الإعلام في المركزي أن الكبير ناقش اعتماد الميزانية  بحضور الإدارات المعنية بالمصرف وذلك لمناقشة. 

وكان رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، ناقش مع محافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد آلية تنسيق أعمال اللجنة وجهود توحيد المصرف المركزي بشأن الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024، بالتعاون مع اللجنة المالية بمجلس النواب. 

25 ديسمبر، 2023 4:12 م
0 0

المزيد من الأخبار

حماد يشدد على الحفاظ على استقلال ليبيا من التدخل الخارجي

25 ديسمبر، 2023 2:04 م

الدبيبة يقول إن ليبيا بحاجة إلى دستور دائم يؤسس لعملية سياسية لإجراء انتخابات

25 ديسمبر، 2023 1:27 م

ا ف ب: 16 شخصا قتلوا في هجوم في نيجيريا

25 ديسمبر، 2023 1:19 م

إسرائيل تقول إن 8 من جنودها قتلوا في غزة لترتفع الخسائر القتالية إلى 154 جنديا

25 ديسمبر، 2023 11:43 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى