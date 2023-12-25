الكبير يناقش اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 لمصرف ليبيا المركز 

أخبارليبيا24

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الإثنين، اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 لمصرف ليبيا المركزي.

وأكد مكتب الإعلام في المركزي أن الكبير ناقش اعتماد الميزانية بحضور الإدارات المعنية بالمصرف وذلك لمناقشة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، ناقش مع محافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد آلية تنسيق أعمال اللجنة وجهود توحيد المصرف المركزي بشأن الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024، بالتعاون مع اللجنة المالية بمجلس النواب.