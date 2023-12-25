الدبيبة يقول إن ليبيا بحاجة إلى دستور دائم يؤسس لعملية سياسية لإجراء انتخابات

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن ليبيا بحاجة إلى دستور دائم يؤسس لعملية سياسية لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتحقيق إرادة الشعب الليبي.

وشدد الدبيبة، الأحد، خلال احتفالية الذكرى 72 لعيد استقلال، على أحقية الشعب الليبي في تلبية مطالبه وتوفير الخدمات اللازمة له، فهذا ما ضحى من أجله الآباء المؤسسون.

وقدم الدبيبة، خلال الاحتفالية جوائز الدولة التقديرية، التي تمثلت في جائزة الدولة التقديرية للصحافة للكاتب والصحفي محمود البوسيفي، وجائزة الدولة التقديرية للغة العربية للأستاذ عمار جحيدر، وجائزة السرايا الحمراء لصحافة السلام لمراسل شبكة الجزيرة، وائل الدحدوح.

كما كرم الدبيبة راشد الزبير السنوسي ممثلاً عن أبناء الآباء المؤسسين، وحفيدة إميل سان لو، مندوب دولة هايتي عام 1952 بالأمم المتحدة، السفيرة دشانييل سان لو.