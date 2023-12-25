الدبيبة: ولادة سوق الأوراق المالية أمر مهم في التنمية والاقتصاد الليبي 

أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، أن ولادة سوق الأوراق المالية أمر مهم في التنمية والاقتصاد الليبي.

وأضاف الدبيبة في مراسم إعادة افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم بسوق المال الليبي في طرابلس وبنغازي أنه يتيح فرص استثمارية على المدى البعيد ويساهم في سد عجز الميزانية و مضاعفة الناتج المحلي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن سوق الأوراق المالية تأسس سنة 2006 ومر بمراحل صعبة ومعوقـات عديدة.

وقال الدبيبة :”سنقدم كل الدعم لسوق المال الليبي حتى يؤدي دوره كما ينبغي، خاصة في مجال البنية التحتية والدعم التقني وتطوير كوادره؛ ليكون في مصاف الأسواق الـعـالمية”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن عودة العمل للسـوق بفضل الاستقرار الذي عملت الحكومة على تحقيقه.

وأفاد الدبيبة أن هناك تحديات كبيرة أمام سوق المال الليبي ويجب أن نكون على قدر المواجهة ومصممون على تحدي العقبات.

وأكد رئيس الحكومة أنه يجب ألا يقتصر عمل سوق المال الليبي على المؤسسات والجهات فقط، بل يمتد لإشراك الأفراد.