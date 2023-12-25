الخارجية العراقية تعلن افتتاح السفارة العراقية بطرابلس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، عن افتتاح السفارة العراقية في ليبيا، مشيرة إلى تسمية “أحمدالصحاف” قائما بأعمال السفارة، بعد اغلاق عقد من الزمن، بسبب التطورات التي شهدتها البلاد.

وقال الصحاف في بيان إنه: في سياق تفعيل مفردات البرنامج الحكومي، وبتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية “فؤاد حسين”، بضرورة تقديم الخدمات إلى الجالية العراقية المقيمة في دولة ليبيا، ومشاركة السفارة فيتذليل كل المعوقات التي تعترضهم، سنعمل على تطوير علاقاتنا الثنائية، والتنسيق لتبادل الزيارات رفيعة المستوىبين بغداد وطرابلس في الفترة المقبلة.

وأوضح أن العراق داعمة للجهود الدولية لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبيتطلعات الشعب الليبي، مضيفا أن السفارة العراقية في ليبيا، ستقوم بدورها في تنشيط العمل السياسيوالدبلوماسي، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة فيليبيا.