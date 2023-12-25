إعدام 27 كجم من الكوكايين بعد العثور عليه على شواطئ دريانة

أخبارليبيا24

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية إعدام نحو 27 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة تم العثور عليها في وقت سابق على شواطئ منطقة دريانة شرق بنغازي.

وأوضحت الوزارة أن إعدام الكمية المذكورة أمس الأحد، تم بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط الكمية مِن قِبل أحد مُنتسبي ديوان الوكيل، حيث قُدّرت الكمية بنحو 27 كيلو جرام، تم اِستجلابها -بموجب تقرير- إلى ديوان وكيل وزارة الداخلية الذي أصدر قراره رقم (838) لسنة 2023م القاضي بتشكيل لجنة لاِتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضافت الوزارة أن اللجنة المكلّفة قامت بالتواصل والتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية، ومن ثمّ أجرى تدابيره اللازمة بشأن هذا الأمر، إذ خلُصت نتائجه إلى الوزن الدقيق للكمية ونوعها.