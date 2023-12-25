إسطنبول تستعد لاستقبال العام الجديد بمسيرة شعبية تضامناً مع غزة

تستعد مدينة إسطنبول لاستقبال العام الجديد (2024) بمسيرة شعبية؛ تضامناً مع قطاع غزة وتنديداً بالهجمات الإسرائيلية عليها، وإحياء لذكرى شهداء الجيش التركي.

في هذا الإطار، اجتمع ممثلون عن 29 منظمة مجتمع مدني عضو في “منصة الإرادة الوطنية”، الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، في إسطنبول؛ لبحث تحضيرات المسيرة المرتقبة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال بلال أردوغان، رئيس مجلس أمناء وقف “نشر العلم”، إنهم يخططون لإطلاق المسيرة المرتقبة عقب صلاة الفجر يوم 1 يناير/كانون الثاني 2024، من مساجد عدة في إسطنبول.

أضاف أن الجموع المشاركة في المسيرة ستلتقي على جسر “غالاطة” الواقع على خليج القرن الذهبي، داعياً الآباء والأمهات والشباب وجميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في المسيرة “لإيصال صوت فلسطين” إلى العالم.

وأكد أن المسيرة تهدف إلى التضامن مع غزة، والتنديد بالهجمات الإسرائيلية عليها، والترحم على أرواح شهداء الجيش التركي الذين سقطوا جراء هجمات إرهابية شمالي العراق.