إسرائيل تقول إن 8 من جنودها قتلوا في غزة لترتفع الخسائر القتالية إلى 154 جنديا

أخبار ليبيا 24

قال، الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن ثمانية جنود قتلوا في قطاع غزة، ليصل عدد الخسائر القتالية المعلنة، إلى 154 منذ بدء التوغلات البرية في 20 أكتوبر.

يأتي ذلك بينما قال إسرائيل إن خمسة رهائن من غزة عثر عليهم ميتين في نفق، ويتم التحقيق في ملابساتهم.

قال، الجيش الإسرائيلي، إنه تمّ انتشال خمسة رهائن إسرائيليين قتلوا أثناء أسرهم من قبل حركة حماس من شبكة أنفاق تحت الأرض في شمال قطاع غزة. وعرض الجيش لقطات لحمام مبلط باللون الأبيض وغرفة عمل متصلة بممرات مبطنة بالخرسانة الداكنة.

وقال، كبير المتحدثين العسكريين، الأدميرال دانييل هاغاري، إن تشريح الجثث ما زال معلقا. وأضاف: “سنطلع العائلات ثم الجمهور على ما يوافقون عليه”.

هذا ونفى، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة، أقنعتهم بعدم توسيع النشاط العسكري، خلال الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الوزراء يوم الأحد.

دون تقديم تفاصيل، قال نتنياهو: “لقد رأيت منشورات كاذبة تزعم أن الولايات المتحدة منعت وتمنعنا من العمليات العملياتية في المنطقة”. وأضاف “هذا غير صحيح.. إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا في الحرب مبنية على اعتباراتنا العملياتية، ولن أخوض في ذلك”.