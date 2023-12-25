إسرائيل: «الحرب في قطاع غزة لن تتوقف»

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «إن الحرب في قطاع غزة لن تقف» على حد قوله.

وأضاف الرئيس خلال حديثه مع ضباط وجنود إسرائيليين زارهم في منطقة شمال القطاع: «لن نوقف القتال، الحرب ستستمر حتى النهاية، حتى القضاء على حماس، وليس أقل من ذلك» على حد تعبيره.

من جهتها.. تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى فلسطين بقيمة 118 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية أن المساعدات ستشمل «دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية بالضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة، وسداد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية» حسب بيانها.

بدورها توقعتْ منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، أن يموت عددٌ أكبر من الأطفال في غزة بسبب نقص المياه والغذاء.