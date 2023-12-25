أبوزريبة يجتمع مع مدير أمن شحات ويبحث الأوضاع والخطط الأمنية بالمدينة

25 ديسمبر، 2023 9:59 م
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اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية لواء “عصام أبوزريبة” بمقر الوزارة، مع مدير أمن شحات لواء “أحمد آدمامعدي “، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية العامة في المدينة.

كما استعرضت خلال الاجتماع إمكانيات المديرية، وتقييم المنظومات المتاحة، وبحث سبل تسخير الإمكانياتاللازمة لتحقيق الأهداف الأمنية، واستعراض الصعوبات التي تواجهها في ضمان الأمن والنظام في المنطقة،وإيجاد حلول مناسبة لها.

ونوقشت أيضا الخطة الأمنية التي تعتمدها المديرية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وأهمية تطوير وتعزيز هذهالخطة، وتحسين آلياتها وفق المتغيرات، والتأكيد على أهمية توفير الدعم للمديرية، ورفع مستويات التنسيق والتعاونبين الجهات الأمنية للحفاظ على أمن المواطنين.

25 ديسمبر، 2023 9:59 م
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