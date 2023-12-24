ناقلة مليونية من طبرق إلى إيطاليا

24 ديسمبر، 2023 9:18 م
0 1

أخبار ليبيا 24 –خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي أن الناقلة النفطية (ادفانتح اوارد) رست، اليوم الأحد، على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

وأكد المصدر ذاته أن الناقلة تحمل علم جزر المرشال وقادمة من إيطاليا، موضحًا أنها الناقلة المليونية الخامسة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 190 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا لافتا إلى أن المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

24 ديسمبر، 2023 9:18 م
0 1

المزيد من الأخبار

سلطان عُمان والرئيس الأوكراني يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

24 ديسمبر، 2023 9:15 م

حماد يأذن بانطلاق احتفالات ذكرى الاستقلال وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية في بنغازي

24 ديسمبر، 2023 8:41 م

مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات بريطانيا وأمريكا تهنّئان الليبيين بذكرى الاستقلال 

24 ديسمبر، 2023 8:30 م

المؤسسة الليبية للإعلام تتكفل بتوفير متطلبات نقل مباريات الدوري الممتاز

24 ديسمبر، 2023 8:00 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى