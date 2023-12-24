مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات بريطانيا وأمريكا تهنّئان الليبيين بذكرى الاستقلال 

24 ديسمبر، 2023 2:39 م
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أخبار ليبيا 24

هنأت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، والسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن ليبيا بالذكرى الـ72 لاستقلالها.

وأعربت السفارة الأمريكية في تغريدة اليوم الأحد على حسابها في منصة إكس، عن أسفها حيال “مرور عامين منذ تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021″ واصفة الجهات والأطراف الرئيسة المحلية بـ”أنها لم تجد طريقها للاستجابة لمطالب الليبيين”.

واعتبرت السفارة أن الوقت قد حان لكي تضع الجهات الفاعلة خلافاتها جانبا من أجل الاجتماع على مصلحة البلاد، على حد تعبيرها.

وجددت السفارة حثّها الأطراف الرئيسة على قبول دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في مبادرة الطاولة الخماسية.

وتطرقت السفارة إلى فاجعة درنة قائلة: “عانى الليبيون إثر الفيضانات التي ضربت شرق البلاد في حين أظهر الشعب تضامنا كان بمثابة التذكير بأنهم ما زالوا متحدين”.

24 ديسمبر، 2023 2:39 م
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