في ذكرى الاستقلال.. تكالة: البلاد بحاجة إلى مشروع وطني يؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الشاملة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن المجلس تبنى سياسة الباب المفتوح لكل حوار وطني ثوابته وحدة البلاد واستقلالها، والحفاظ على المسار الديمقراطي للدولة.

وفي كلمة مسجلة لمناسبة الذكرى الـ72 للاستقلال، أكد تكالة أن هذه المناسبة تتويج لجهاد الأجداد ونضالاته، مشيرا إلى حاجة البلاد المسيسة الآن إلى مشروع وطني يؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الشاملة والدولة المدنية ودولة القانون والدستور والقضاء العادل.

وتحتفل ليبيا، اليوم الأحد 24 ديسمبر الجاري، بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال.