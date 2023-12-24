في ذكرى استقلال ليبيا..السفارة الأمريكية تدعو الفاعلين الليبيين القبول بدعوة باتيلي للحوار 

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دعت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الأحد الفاعلين الليبيين الرئيسيين القبول بدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لبدء جولات الحوار.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”نهنئ ليبيا بمناسبة عيد استقلالها ونتقدم بأطيب الأماني الى الشعب الليبي، لقد انبرت ليبيا منذ عقود من الدكتاتورية حاملة بشائر مستقبل مشرق لا يزال ممكنا”.

واستطرد السفارة الأمريكية :”بيد أننا نسجل بكل أسف في هذه المناسبة أنه قد مرت سنتان على تأجيل الانتخابات التي كانت مبرمجة ليوم 24 ديسمبر 2021″.

وأضافت السفارة :”نحن نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلا لتلبية المطالب الشعبية والتوصل إلى تسوية تمكن من القيام بانتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته”.

وتابعت السفارة الأمريكية :”نحن نؤمن أنه قد حان الوقت لكي يضع هؤلاء الفاعلون الخلافات جانبا وأن يجتمعوا من أجل صالح البلاد، ونحثهم جميعا على القبول بدعوة باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنوايا الحسنة وتقديم التنازلات اللازمة وإن كانت صعبة للتوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية”.

وذكرت السفارة أن الشعب الليبي عانى كثيرا إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا، ولقد كان في التضامن الذي أبداه تذكير جلي بأن الشعب الليبي يبقى متحدا.

وختمت السفارة بالقول :”نحن نحث القادة الليبيين على الاتسام بوحدة مشابهة في القصد والإيفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد”.

ويوافق اليوم الأحد 24 ديسمبر الذكرى الثانية والسبعين لاستقلال ليبيا في مثل هذا اليوم من العام 1951”.