سلطان عُمان والرئيس الأوكراني يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تهنئة من سلطان عمان، هيثم بن طارق وذلك بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تمنى سلطان عمان أن يحقق كل الليبيين ما يتطلعون إليه، من السلام والاستقرار.

كما تلقى المنفي، برقية تهنئة من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا، متمنياً للشعب الليبي التقدم والازدهار.

وتحتفل ليبيا، اليوم الأحد 24 ديسمبر الجاري، بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال.