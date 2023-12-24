سرايا القدس والقسّام تكبدان الاحتلال خسائر فادحة

أخبار ليبيا 24

أكدت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقتل حشودٍ عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس، برشقة صاروخية وقذائف الهاون، حسب بيانها.

من جهتها.. استهدفت كتائب القسّام – الجناح العسكري لحركة حماس، من استهداف دبابتي «ميركافا» إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105» على مشارف منطقة جباليا البلد، شمال قطاع غزة، حسب ما أكدته الحركة عبر منصة إكس.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت القسام من القضاء على 10 ضابط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة

ووفقًا لما نقلته المقاومة الفلسطينية: «بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية… أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو» بحسب البيان.

وفيما سبق.. تمكنت القسام من استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة

وعن الوضع الصحي… أظهرت بيانات حكومية أن 60 في المائة من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً.