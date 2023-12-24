رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: سندعم ليبيا خلال السنوات المقبلة 

24 ديسمبر، 2023 1:22 م
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أخبارليبيا24 

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون”، دعم بلاده لليبيا خلال السنوات المقبلة. 

وأضاف ألتون خلال كلمته في أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي أن أنقرة ستواصل تطوير علاقاتها مع ليبيا، بموجب العلاقات الودية بين البلدين. 

وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون والعمل المشترك في مجال الإعلام والاتصال العام الماضي ستساهم في تعزيز التواصل بين البلدين. 

وأكد رئيس الدائرة أن أنقرة ستظل على الدوام بجانب الشعب الليبي دونما أي تردد لدعمه وتخفيف آلامه. 

وأعرب ألتون عن أمله في أن يكون منتدى طرابلس للاتصال، بادرة أمل، وأن يكون مثمرا للغاية في مجال التواصل. 

24 ديسمبر، 2023 1:22 م
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