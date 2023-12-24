جهاز مكافحة الهجرة يداهم عددًا من مخازن المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من مداهمة عدد من المنازل في طرابلس؛ كانت تستخدم كمخازن لتخزين المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح الجهاز أن عملية المداهمة جاءت بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين تفيد بوجود منازل تستخدم كأوكارٍ لممارسة تجارة المخدرات و تخزين المهاجرين غير الشرعيين.

ولفت الجهاز إلى أنهُ أحال المقبوض عليهم للنيابة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقتٍ سابق.. أكدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن 61 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا إثر حادث قارب مأساوي قبالة سواحل ميناء زوارة الليبي.

ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم إن القارب، الذي كان يقل نحو 86 شخصا، غادر من زوارة، وفق وكالة رويترز.

وتعد ليبيا دولة معبر للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.