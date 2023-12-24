المؤسسة الليبية للإعلام تتكفل بتوفير متطلبات نقل مباريات الدوري الممتاز

24 ديسمبر، 2023 2:35 م
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أخبار ليبيا 24

تكفلت المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية بالتوفير المؤقت لمتطلبات التصوير والنقل لمباريات الدوري الممتاز من ملاعب إجدابيا وبنغازي والأبيار خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأكدت الحكومة الليبية عبر مكتبها الإعلامي أنه حرصاً منها على خدمة المواطن واحتراماً لحق جمهور كرة القدم الليبية في متابعة مباريات الدوري الوطني الممتاز وبعد توقف فرع قناة ليبيا الرياضية عن العمل في نقل المباريات بسبب تهالك معداتها وانعدام إمكانياتها قامت المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية بتوفير المتطلبات التقنية والمادية اللازمة لتصوير ونقل المباريات حيث تم النقل من ملاعب اجدابيا والأبيار وبنينا خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الأمر الذي نال رضا وإشادة الجمهور الرياضي عامة وجمهور الأندية المشاركة على وجه الخصوص.

24 ديسمبر، 2023 2:35 م
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