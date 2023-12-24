الدبيبة: ليبيا لن تنقسم ولن تكون إلا دولة واحدة 

أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن ليبيا لن تنقسم ولن تكون إلا دولة واحدة.

وقال الدبيبة السبت، خلال انطلاق أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي :”ن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على خدمة الليبيين في كل أرجاء ليبيا دون تفريق”.

وشدد رئيس الحكومة خلال لقاء حواري أجراه معه الإعلامي اللبناني طوني خليفة، على أن ليبيا لن تنقسم ولن تكون إلا دولة واحدة بأي مَعلم من المعالم، مؤكد على ضرورة أن تكون الإرادة للشعب الليبي إرادةً كاملةً لاختيار من يقوده.

وتابع الدبيبة :”أول شعار رفعناه منذ أول يوم لعمل الحكومة هو لا للحرب، والوضع الأمني في ليبيا كان مظلما واليوم رأينا بزوغ الشمس”.

وشهدت طرابلس انطلاق فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، بحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الإعلاميين والسياسيين على المستوى المحلي والعربي.