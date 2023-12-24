الأرصاد الجوية: طقس يشهد اعتدالًا على أغلب مناطق ليبيا 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس اعتدالًا نسبيًا في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح مابين ( 15 – 20 )مْ فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية.

وأضاف المركز أن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر.

ولفت مركز الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يستمر الاعتدال في حالة الطقس حتى نهاية هذا الأسبوع.