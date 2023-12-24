اقعيم يبحث مع السفير المغربي إمكانية فتح الرحلات الجوية بين بنغازي والمغرب 

24 ديسمبر، 2023 12:46 م
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أخبارليبيا24

بحث وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، مع قُنصل المملكة المغربية لدى ليبيا سعيد بنكيران إمكانية فتح الرحلات الجوية بين مدينة بنغازي والمغرب. 

وتركّزت المُباحثات بين اقعيم وبنكيران خلال اللقاء أمس السبت على كيفية تسهيل إجراءات التأشيرة. 

وأكد وكيل وزارة الداخلية على عمق وترابط العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقَين. 

وأبدى اقعيم تطلّعه لتعزيز العلاقات والتعاون المُشترك بين الجانبين، في مختلف المجالات والتخصّصات. 

24 ديسمبر، 2023 12:46 م
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