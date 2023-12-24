إنفاذ القانون تشرع في إزالة وهدم المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس أجدير 

24 ديسمبر، 2023 9:17 ص
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أخبارليبيا24 

شرعت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في أعمال إزالة وهدم المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس أجدير البري.  

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن أعمال الإزالة تمت رفقة شركة الخدمات العامة سعيا لتطوير منفذ رأس جدير البرى. 

وأضافت الداخلية أن الإزالة تأتي كذلك وفق الاتفاق الذي دار بين وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسى ونظيره التونسي خلال المدة القريبة الماضية لحل المشاكل التي تواجه المنفذ وتذليل العقبات أمام حركة المسافرين وكذلك حركة تنقل البضائع بين البلدين. 

24 ديسمبر، 2023 9:17 ص
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