أونماخت: الانتخابات خطوة مهمة لاستقرار ليبيا

24 ديسمبر، 2023 2:25 م
0 0

أخبار ليبيا 24

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أن الانتخابات خطوة مهمة وأساسية لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا.

وأعرب سفير ألمانيا في كلمة له بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا عن تمنياته بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا خلال الأيام المقبلة.

وأشار سفير ألمانيا إلى الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا عام 2021 قائلا “قبل سنتين كان من الممكن أن يكون هذا التاريخ عيدا مناسبا لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا”.

وتحتفل ليبيا، اليوم الأحد 24 ديسمبر الجاري، بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال.

24 ديسمبر، 2023 2:25 م
0 0

المزيد من الأخبار

الكبير يناقش جدوى طرح التصنيف الائتماني في السوق الليبي 

24 ديسمبر، 2023 1:33 م

رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: سندعم ليبيا خلال السنوات المقبلة 

24 ديسمبر، 2023 1:22 م

اقعيم يبحث مع السفير المغربي إمكانية فتح الرحلات الجوية بين بنغازي والمغرب 

24 ديسمبر، 2023 12:46 م
السفارة الأمريكية

في ذكرى استقلال ليبيا..السفارة الأمريكية تدعو الفاعلين الليبيين القبول بدعوة باتيلي للحوار 

24 ديسمبر، 2023 10:52 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى