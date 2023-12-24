أونماخت: الانتخابات خطوة مهمة لاستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أن الانتخابات خطوة مهمة وأساسية لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا.

وأعرب سفير ألمانيا في كلمة له بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا عن تمنياته بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا خلال الأيام المقبلة.

وأشار سفير ألمانيا إلى الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا عام 2021 قائلا “قبل سنتين كان من الممكن أن يكون هذا التاريخ عيدا مناسبا لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا”.

وتحتفل ليبيا، اليوم الأحد 24 ديسمبر الجاري، بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال.