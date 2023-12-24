أوكرانيا تدمّر 14 طائرة مسيرة روسية

أخبار ليبيا 24

تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 14 طائرة مسيّرة من أصل 15 طائرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا معظمها في جنوب البلاد.

سلاح الجو الأوكراني، قال: «نتيجة للمواجهة الجوية، دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 14 طائرة مسيرة من طراز شاهد في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزابوريجيا ودنيبرو وخميلنيتسكي»

وفيما سبق.. دمّرت القوات الجوية الأوكرانية 41 طائرة مسيرة من أصل 48 طائرة مُسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن جميع الطائرات المُسيَّرة الهجومية إيرانية دون أن توضح ماذا حدث للطائرات لاتي لم يتم اسقاطها.

وفي وقتٍ سابق.. حذرت الولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».