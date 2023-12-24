أميركا تسقط 4 طائرات تابعة لجماعة الحوثي

أخبار ليبيا 24

تمكنتْ القيادة المركزية الأميركية من إسقاط 4 طائرات مُسيَّرة في جنوب البحر الأحمر، كانت بصدد التوجّه على أميركا.

وبحسب القيادة الأمريكية، تم إسقاط الطائرات التي انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مضيفةً: أن «هذه الهجمات تمثل الهجومين الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين منذ 17 أكتوبر»

وفي وقتٍ سابق.. اندلع حريقٌ في سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، جراء استهدافها من قِبل طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند.

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري؛ أكدت «إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم» حسب قولها.

ويتزامن هذت الاستهداف مع هجماتٍ أخرى نفذها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أجبر شركات شحن على تغيير مسار سفنها والإبحار في طرق أطول حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا؛ بذريعة أن هذه السفن إسرائيلية، على حد تعبيره.