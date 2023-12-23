88 % يصوتون على أن عقيلة سيستجيب لطلب تكالة بإلغاء قانون الهيئة العليا للحج والعمرة

أخبار ليبيا 24

اعترض، مجلس الدولة، على إقرار مجلس النواب، في 14 نوفمبر الماضي، قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة؛ حيث بعث رئيس المجلس، محمد تكّالة خطابا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يعلمه برفض القانون ودعوته إلى إلغائه على اعتبار أنّه مخالف للاتفاق السياسي، وما ألحق به من مقررات ووثائق.

وفي 12 ديسمبر الجاري، قال مجلس الدولة، إن رئيسه محمد تكّالة، بعث خطابا، يوم 11 ديسمبر، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعلمه من خلاله عن رفض المجلس الأعلى للدولة للقانون 31 لسنة 2023م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.

وأضاف المجلس، أن تكّالة دعا عقيلة إلى إلغاء القرار على اعتبار أنّه مخالف للاتفاق السياسي، وما ألحق به من مقررات ووثائق.

وحول مدى استجابة رئيس مجلس النواب لطلب مجلس الدولة، طرحت أخبار ليبيا 24، سؤال: “هل يستجيب رئيس مجلس النواب لطلب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قانون إنشاء هيئة الحج والعمرة؟”.

وفي هذا أجاب غالبية المشاركين بنسبة 88 %، بأنّه من الممكن أن يستجيب رئيس مجلس النواب لطلب رئيس مجلس الدولة، على اعتبار أن القانون أمر ثانوي ويمكن الرجوع فيه. في المقابل رأى البقية 12 %، أن رئيس مجلس النواب سيرفض ذلك.

آراء

يقول وليد العبيدي: ” نعم.. أمر ثانوي بالنسبة للمجلسين”. ويقول أسامة الساحلي: “نعم.. وإن كان القانون ضروريا فلابد من الرجوع إلى القضاء”.

من جانبه قال جمال بحيري: ” لا.. أنا أعتبر عقيلة شخصية سياسية قوية، ولا يأخذ بآراء مجلس الدولة”.

ومن جهته يقول حسن عميش: ” هؤلاء متفقون على ألّا يتفقوا خدمة لمصلحتهم الشخصية.. المال والسلطة.. والشعب يتفرج ولا يحرك ساكنًا”.

وبحسب رأيه يقول جمعة علي: ” عقيلة صالح رئيس عصابة.. لا يمكن يسحب القرار”.

وكان مجلس النواب أصدر القانون رقم 31 لسنة 2023م بإنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة. وتتبع الهيئة مجلس النواب، ولها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.

ووفقا للقانون، يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس، ويكون لزامًا عليها فتح فرع في مدينة بنغازي، وفرع في مدينة سبها. ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء مكاتب ووحدات في مختلف المناطق.