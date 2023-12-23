في ظاهرة نادرة.. “ناسا” تنشر صور لهالات من الجليد جنوب ألمانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت وكالة ناسا، صور لكنيسة في بافاريا جنوب ألمانيا محاطة بـ “هالات الجليد”، في ظاهرة نادرة ناجمة عن بلورات الماء المتجمدة في الهواء.

ويمكن أن تتراوح أشكال هذه المظاهر البصرية من الحلقات إلى الأقواس وحتى البقع في السماء. وكشفت ناسا أن هذه الصورة نادرة لأنها التقطت هالات متعددة دفعة واحدة.

والتقط المصور الألماني باستيان ويرنر، الحدث النادر، وقال في منشور على حسابه في “إنستغرام”: “كنت أركض كالمجنون عبر الثلوج العميقة عندما لاحظت الضباب الجليدي في نهاية جلسة التصوير في سانت كولمان. نادرا ما أقوم بتقييم صورتي الخاصة بـ 10/10، لكنها في الحقيقة تستحق ذلك. واجهت الكثير هذا العام، لكنني لم أتوقع شيئا كهذا!”.

واختارت ناسا اللقطة لموقعها الإلكتروني “صورة اليوم لعلم الفلك” (APOD)، والذي يقوم بتحميل صورة جديدة يوميا.

وفي ظل درجات حرارة باردة بما فيه الكفاية – أقل من 0 درجة مئوية – سيتجمد الماء في الهواء ويتحول إلى جليد، ما يخلق ضبابا خافتا.

وقد لا تكون جزيئات الجليد هذه ثقيلة بدرجة كافية لتسقط على الأرض، لذا تظل معلقة في الهواء ويمكنها التقاط ضوء الشمس، لينعكس وينكسر، ويغير اتجاهه عندما يضرب البلورات، وينتج عن ذلك هالة جليدية.

وتظهر في الصورة هالتان جليديتان بارزتان، وكذلك أقواس متعددة، بما في ذلك القوس الأفقي الموازي للأرض.