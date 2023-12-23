غضب في تركيا بسبب تصدير الطماطم إلى إسرائيل

أخبار ليبيا

أقال حزب السعادة الإسلامي الذي يقوده تمل كاراملا أوغلو -المعارض لأردوغان- نورباكي شاهين رئيس فرع الحزب في منطقة إردملي الواقعة بولاية مارسين الساحلية؛ جراء تصديره الطماطم من شركته الخاصة إلى إسرائيل.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب فيديوهات وثقت إرسال العضو المُقال لشحنات تجاريه من الطماطم إلى إسرائيل.

الجدير بالذكر.. أن الحزب طالبا في إحدى جلسات البرلمان بإيقاف حركة التجارة مع إسرائيل وطالب بالكشف عن نوع الشحنات؛ وسط معارضة بقية الأحزاب.

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وفي وقتٍ سابق… قال أردوغان، في كلمةٍ له أمام البرلمان، إن إسرائيل «دولة إرهابية» على حد قوله.

وأضاف الرئيس التركي خلال حديثه أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وتنتهك القانون الدولي في غزة، مشدّدًا علة أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

وفيما سبق.. قال أردوغان، إن حركة حماس الفلسطينية ليست منظمة إرهابية؛ لأنها تخوض معركةً لتحرير أرضها.