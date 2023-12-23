ضبط شخص يمتهن سرقة أسطوانات غاز الطهي من منازل المواطنين في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكنت عناصر الأمن بمركز شرطة القوارشة التابع لمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص يمتهن بسرقة اسطوانات غاز الطهي من منازل المواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها، أن مركز الأمن تلقى شكوى من مواطن ضد مجهول قام بالدخول إلى منزله وسرقة إحدى اسطوانات غاز الطهي المتواجدة بسور المنزل وأفاد أيضا أنه شاهد سيارة زرقاء اللون خرجت مسرعةً من أمام منزله.

وأضافت المديرية ان رئيس مركز شرطة القوارشة عميد سالم بوفارس، أصدر تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن السيارة المطلوبة.

وأوضحت أن أعضاء التحريات تنقلوا إلى مكان الواقعة وبعد التحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان تمكنوا من تحديد هوية الشخص المطلوب ومحل سكنه وتم ضبطه والانتقال به إلى القسم.

وكشفت التحقيقات معه أنه يُدعى س.م.ف من مواليد 1999 واعترف بدخوله إلى منزل الشاكي وسرقة اسطوانة غاز وبيعها بمبلغ وقدره 400 دينار وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.