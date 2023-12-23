سوناطراك تنوي تخصيص 50 مليار $ للاستثمارات

أخبار ليبيا 24

تعتزم شركة سوناطراك الجزائرية تخصيص 50 مليار دولار خلال الفترة 2024-2028 لتطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار.

المدير العام للشركة، رشيد حشيشي، أوضح في تصريحاتٍ صحفية: «أن الشركة تستهدف تطوير قدراتها على مستوى نشاطات المنبع، منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشاف والإنتاج» حسب قوله.

وفيما سبق.. أعلنت شركة سوناطراك عن اكتشاف 10 حقول جديدة لـلنفط والغاز خلال النصف الأول من 2023.

وفي وقتٍ سابق.. بلغ حجم إيرادات شركة سوناطراك الجزائرية، من النفط والغاز في أول 5 أشهر من العام الجاري، أكثر من 21 مليار دولار.

وكالة الأنباء الجزائرية؛ أوضحت أن حجم مبيعات المحروقات منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، حقق 68 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، منها 38 مليون طن نفط مكافئ تم تصديرها.