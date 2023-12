رونالدو خارج القائمة.. الكشف عن أكثر 100 لاعب كرة قدم تأثيرا في عام 2023

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مع اقتراب عام 2023 من نهايته قامت مجلة Four Four Two بتجميع قائمة بأكثر اللاعبين تأثيرا في العام وكانت المفاجأة بخروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من القائمة.

وعلى الرغم من تسجيله 34 هدفا وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 41 مباراة مع النصر منذ انضمامه إلى النادي في صفقة انتقال حر في يناير، لم يتم إدراج رونالدو في قائمة أفضل لاعب في 2023.

بالمقابل ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم في ديسمبر الماضي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي، بعد مغادرة باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الحين سجل 11 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وتصدر القائمة إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في المركز الأول متقدما على جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ثم هاري كين نجم إنجلترا وبايرن ميونخ في المركز الثالث، واحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المركز الرابع.

وانتقل بيلينغهام، البالغ 20 عاما، إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند الصيف الماضي.

ويتصدر بيلينغهام حاليا سباق الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني بتسجيله 13 هدفا في 15 مباراة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ضمن المركز الثامن على قائمة اللاعبين الأفضل بالعالم.