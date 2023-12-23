رصد مخالفات خلال جولة تفتيشية على مجاز جنزور

23 ديسمبر، 2023 12:57 ص
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أخبار ليبيا 24

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية 6 مخالفات خلال جولة تفتيشية على بعض المجازر ومحال بيع اللحوم في جنزور، وتقرر إحالة نشاط غير مطابق للاشتراطات إلى الجهات الضبطية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشملت المخالفات العمل دون برنامج خاص بالأمن والسلامة ودون شهادات مكافحة الآفات، فضلًا عن عدم مطابقة المكان المخصص للذبح المواصفات القياسية، بحسب المركز.

وإيضا إهمال صاحب النشاط الملاحظات السلبية التي سبق تنبيهه بشأنها من قِبل مفتشي المركز. كما أن المحل لا يحتوي على مياه ساخنة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية فيما يخص نظافة ثلاجات العرض.

23 ديسمبر، 2023 12:57 ص
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