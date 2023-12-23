درنة: شركات عربية وأجنبية تقدمت لصيانة جسر وادي الناقة الرابط بين درنة والقبة

23 ديسمبر، 2023 7:37 م
0 0

أخبار ليبيا 24

قالت بلدية درنة، اليوم السبت، إن عددا من الشركات العربية والأجنبية، تقدمت لصيانة جسر وادي الناقة الرابط بين درنة والقبة.

والجسر، هو أحد منشئات الطرق، التي تضررت جراء الفيضانات التي ضرب شرق ليبيا، في سبتمبر الماضي.

وخلّفت الفيضانات الناتجة عن “إعصار دانيال” أضرارا كبيرة بالبنية التحتية بالعديد من المناطق والمدن، خاصة درنة.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد، الخميس جولة تفقدية، على مشروع استكمال وصيانة 2000 وحدة سكنية (العمارات الكورية) بمدخل درنة الغربي.

وأتت الزيارة، للاطلاع على سير العمل في المشروع، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي.

 

الوسوم
23 ديسمبر، 2023 7:37 م
0 0

المزيد من الأخبار

العريبي يتفقد أعمال تطوير ملعب بنغازي ولجنة الإعمار تؤكد أنه سيكون وفقا لمواصفات الفيفا

23 ديسمبر، 2023 7:25 م

إيرادات السياحة المغربية تحقق مستوى قياسي يُلامس 8 مليارات $

23 ديسمبر، 2023 7:03 م

تركيا.. تحييد 12 إرهابيًا في سوريا والعراق

23 ديسمبر، 2023 7:01 م

المفوضية الأوروبية تسعى لدعم فلسطين بـ118 مليون يورو

23 ديسمبر، 2023 7:00 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى