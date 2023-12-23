درنة: شركات عربية وأجنبية تقدمت لصيانة جسر وادي الناقة الرابط بين درنة والقبة

أخبار ليبيا 24

قالت بلدية درنة، اليوم السبت، إن عددا من الشركات العربية والأجنبية، تقدمت لصيانة جسر وادي الناقة الرابط بين درنة والقبة.

والجسر، هو أحد منشئات الطرق، التي تضررت جراء الفيضانات التي ضرب شرق ليبيا، في سبتمبر الماضي.

وخلّفت الفيضانات الناتجة عن “إعصار دانيال” أضرارا كبيرة بالبنية التحتية بالعديد من المناطق والمدن، خاصة درنة.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد، الخميس جولة تفقدية، على مشروع استكمال وصيانة 2000 وحدة سكنية (العمارات الكورية) بمدخل درنة الغربي.

وأتت الزيارة، للاطلاع على سير العمل في المشروع، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي.