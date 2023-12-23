جماعة الحوثي تستهدف سفينة إسرائيلية قبالة الهند

23 ديسمبر، 2023 6:59 م
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أخبار ليبيا 24

اندلع حريقٌ في سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، جراء استهدافها من قِبل طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند.

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري؛ أكدت «إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم» حسب قولها.

ويتزامن هذت الاستهداف مع هجماتٍ أخرى نفذها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أجبر شركات شحن على تغيير مسار سفنها والإبحار في طرق أطول حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا؛ بذريعة أن هذه السفن إسرائيلية، على حد تعبيره.

كما يقول الحوثيون: «إن الهجمات تأتي نصرةً لأخوتنا الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في قطاع غزة» على حد تعبيرهم.

23 ديسمبر، 2023 6:59 م
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