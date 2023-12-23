تواصل عودة المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى بلدانهم

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، عن إعادة خلال اليومين الماضيين نحو442 مهاجراً دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير قانونية، إلى دولة بنغلايش ودولتيْ غينيا وغامبيا عبر مطاريْ بنيناومعيتيقة.

وأوضحت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بليبيا عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” اليوم السبت، تولى جهاز مكافحةالهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وسفارة دولة بنغلاديش، إعادة 140 مهاجراً بنغالياً منمركز احتجاز المهاجرين في قنفودة بمدينة بنغازي عبر مطار بنينا الدولي، وإعادة 342 مهاجراً إلى دولتيْ غينياوغامبيا، عن طريق مطار معيتيقة بطرابلس.

وبلغ مجموع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى ترحيلهم براً إلى بلدانهم منذ يناير 2023 وإلى 12 ديسمبر 2023م (20,000) مهاجر، من جنسيات متعددة من بينهم (مصر، السودان، النيجر، نيجيريا،بنغلاديش، تشاد، الجزائر، مالي، السنغال وسوريا)، حيث يتم تنفيذ هذا البرنامج بإشراف وتيسير من جهازمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وسُجلت خلال العام 2023 م حسب الوطنية لحقوق الإنسان، أعلى معدلات ونسب الإعادة الطواعية للمهاجرين والترحيل إلى بلدانهم، والإجلاء الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء .