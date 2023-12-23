تركيا.. تحييد 12 إرهابيًا في سوريا والعراق

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد 12 إرهابيًا في شمال سوريا والعراق» كردٍ على استهداف جنود أتراك.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن «استشهاد 6 جنود في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي شمالي العراق» حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

بدوره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تورط أطراف خارجية بدعم التنظيمات الإرهابية، مطالبُا باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان: «التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا والدعم الذي تتلقاه هو أوضح مثال على أن التهديدات الإرهابية تتلقى دعماً خارجياً». على حد قوله.

وكانت الحكومة التركية قد نفذت حملة اعتقالات واسعة شمال غربي البلاد؛ كردٍ على الهجوم الإرهابي على انقرة والذي تبناه حزب العمال الكردستاني.