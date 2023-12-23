المنفي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني

23 ديسمبر، 2023 2:55 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نبيل أبوردينة، وذلك في حضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال.

وقال المجلس الرئاسي، إن المبعوث الخاص نقل للمنفي تحيات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، معربًا عن تقديره للموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة في كل اللقاءات الدولية.

وأضاف، أن المنفي أكد على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والدعوة لوقف النار الفوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

 

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23 ديسمبر، 2023 2:55 م
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