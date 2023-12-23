المفوضية الأوروبية تمنح 177 مليون يورو لإعادة إعمار المغرب

23 ديسمبر، 2023 6:53 م
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This picture taken on September 10, 2023 shows a view of damaged buildings in the aftermath of the deadly 6.8-magnitude September 8 earthquake in the mountain village of Moulay Brahim in al-Haouz province in central Morocco. - Using heavy equipment and even their bare hands, rescuers in Morocco on September 10 stepped up efforts to find survivors of a devastating earthquake that killed more than 2,100 people and flattened villages. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

 

أخبار ليبيا 24

صادقتْ المفوضية الأوروبية على مساعدة لدعم «برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز 2024-2028» في المغرب.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن قيمة الدعم تقدر بـ 177 مليون يورو، أي ما يُعادل 194.89 مليون دولار؛ ستخصص لإعادة التأهيل والإعمار ودعم الاقتصاد في المناطق المتضررة.

وفي الأثناء.. يكثف المغرب تواصلهُ مع القطاع الخاص لمعالجة آثار الزلزال على أنشطة السياحة التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوردت وزارة السياحة أنها اتصلتْ بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب. وفق بيانها.

وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.4 مليار درهم، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

23 ديسمبر، 2023 6:53 م
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