المفوضية الأوروبية تمنح 177 مليون يورو لإعادة إعمار المغرب

أخبار ليبيا 24

صادقتْ المفوضية الأوروبية على مساعدة لدعم «برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز 2024-2028» في المغرب.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن قيمة الدعم تقدر بـ 177 مليون يورو، أي ما يُعادل 194.89 مليون دولار؛ ستخصص لإعادة التأهيل والإعمار ودعم الاقتصاد في المناطق المتضررة.

وفي الأثناء.. يكثف المغرب تواصلهُ مع القطاع الخاص لمعالجة آثار الزلزال على أنشطة السياحة التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوردت وزارة السياحة أنها اتصلتْ بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب. وفق بيانها.

وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.4 مليار درهم، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.