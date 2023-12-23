المفوضية الأوروبية تسعى لدعم فلسطين بـ118 مليون يورو

أخبار ليبيا 24

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى فلسطين بقيمة 118 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية أن المساعدات ستشمل «دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية بالضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة، وسداد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية» حسب بيانها.

بدورها توقعتْ منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، أن يموت عددٌ أكبر من الأطفال في غزة بسبب نقص المياه والغذاء.

وقالت المنظمة في بيانٍ «لا يحصل الأطفال النازحون حديثاً في جنوب قطاع غزة إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يومياً، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصَى بها للبقاء على قيد الحياة» حسب بيانها.