المغرب تشهد 100 مظاهرة تضامنية مع غزة

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، السبت، تنظيم 100 مظاهرة في 56 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لأكثر من شهرين.

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الأناضول: “استمرارا في الفعاليات التضامنية مع غزة العزة وتنديدا بالإجرام الصهيوني في حق المدنيين بكل فلسطين، ورفضا للتطبيع المغربي الرسمي مع الكيان المجرم، خرج الشعب المغربي (الجمعة) في 100 تظاهرة ب56 مدينة مغربية”.

وأوضحت أن تلك التظاهرات جاءت “للتعبير عن مساندتهم (الشعب المغربي) لإخوانهم في غزة ولتجديد الرفض الشعبي لكل الاتفاقيات التطبيعية المشؤومة”.

وطالب المحتجون بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وفق البيان.

كما طالب المشاركون في التظاهرات باتخاذ “مواقف صريحة” لدعم الفلسطينيين والتنديد بالحرب في حق غزة والتي خلفت أكثر من 20 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء.

ورفع المشاركون ملصقات وشعارات تدين “التقاعس الدولي” في نصرة أهل غزة، وتشجب “الصمت الدولي غير المبرر والتخاذل العربي الرسمي”، مطالبين بفتح معبر رفح البري من أجل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.