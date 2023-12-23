الكهرباء تعتزم إنشاء مشاريع “طاقة شمسية” في بلدية جردس

23 ديسمبر، 2023 8:11 م
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بحث رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومةالليبية “سالم المريمي”، أمس الجمعة، مع عميد بلدية جردس “مهدي المهشهش”، تخصيص مواقع في البلدية لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية.

واتفق “المريمي” خلال الزيارة الميدانية التي أجراها للمواقع في بلدية “جردس” رفقة أعضاء اللجنة (صلاحالمشيطي، سامي القزيري)، والمقرر “عادل المشيطي”، على البدء في دراسة المواقع المقترحة و تقديم أوراقهاللاعتماد في مصلحة أملاك الدولة.

الجدير بالذكر، إن البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية جاء بناءً على تعليمات وزير الكهرباء والطاقاتالمتجددة في الحكومة الليبية “عوض البدري”.

23 ديسمبر، 2023 8:11 م
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