القسام تعلن مقتل جنديين إسرائيليين جنوبي قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، السبت، مقتل جنديين إسرائيليان استهدفهما عناصرها جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان مقتضب على تلغرام، إن عناصرها “تمكنوا من استهداف جنديين صهيونيين بقذيفة RPG في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء”.

كما ذكرت في بيان آخر، أن عناصرها “تمكنوا من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة يهلوم، داخل أحد الأنفاق القسامية شرق خانيونس، وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر”.

وفي بيان ثالث قالت القسام، إن عناصرها “تمكنوا من إيقاع 4 جيبات (عربات) لقيادة العدو، في كمين محكم في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة”.

وأوضحت أن عناصرها “قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها”.

وأردفت “كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان”.

كما أعلنت كتائب القسام، في بيان رابع، “تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105، شمال مدينة خانيونس، واشتعال النيران فيها”.