العريبي يتفقد أعمال تطوير ملعب بنغازي ولجنة الإعمار تؤكد أنه سيكون وفقا لمواصفات الفيفا

أخبار ليبيا 24

أجرى، رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى المدينة الرياضية ببنغازي.

وقالت اللجنة، إن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي، التي تسير وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا.

وأكدت اللجنة، أن التنفيذ يأتي طبقا للمواصفات الدولية، التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليعود ملعب بنغازي الدولي بحلته الجديدة ويتسنى للجماهير الرياضية مساندة وتشجيع الفرق والمنتخبات الوطنية في مشاركاتها الدولية.