الصحة الفلسطينية : أكثر من 200 شهيد خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، أن 201 على الأقل استشهدوا و368 آخرين أصيبوا، خلال الساعاتالأربع والعشرين الماضية، وذلك في القصف المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين مع استمرار انقطاعالخدمات الأساسية والنقص الحاد في المواد الغذائية.

وأضاف البيان أنه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر ، بلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الهجماتالإسرائيلية على القطاع 20258 شخصاً، إضافة إلى إصابة 53688.

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا بهجمات إسرائيلية على القطاعإلى 100، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المكتب في بيان عبر “تليغرام”: “ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 100 صحفي وصحفية منذ بدء الحربالوحشية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد أبو هويدي في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) بحيالشجاعية (شرق مدينة غزة)”.